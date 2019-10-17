Рост на льготном лизинге

Спрос на отечественную дорожно-строительную (ДСТ) и спецтехнику поддержал льготный лизинг, но эффект от него мог быть выше: формально программа запущена только в июне, некоторые компании не прекращали предоставлять скидки, говорят в «Росспецмаше». В Минпромторге называют льготный лизинг одним из факторов роста производства в третьем квартале.

Суть программы заключается в том, что бюджет по договорам лизинга субсидирует 10% от цены техники для европейской части РФ и 15% — для отдельных регионов. На эти цели в 2019 году выделено 2,1 млрд руб., но часть средств пойдет на покрытие задолженности: за 2018 год она оценивалась в 1,3 млрд руб.

В «Росспецмаше» обеспокоены, что в 2020 году отдельная программа льготного лизинга спецтехники работать не будет, ее предполагается погрузить в единый механизм для всех машиностроительных отраслей. Там считают, что ее необходимо сохранить на период адаптации к новым механизмам.

Если сравнивать с третьим кварталом 2018 года, то в 2019 году число выдач спецтехники и ДСТ в «Европлане» увеличилось в 1,5 раза, сказали “Ъ” в компании, отметив, что активность в этом сегменте нарастала от месяца к месяцу, а в сентябре число передач увеличилось значительно, на несколько десятков. При этом по льготному лизингу серьезных изменений по рынку в компании не видят: объем стабилен и составляет около 20% от всех выдач. Гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер подтверждает эти расчеты, говоря, что доля льготного лизинга в портфеле компании по спецтехнике и ДСТ на 1 октября составляет 20%, или 4 млрд руб. из общего портфеля в объеме 20,5 млрд руб.

Ольга Никитина