Госсовет рассмотрит проект республиканского бюджета на будущий год 23 октября

Депутаты Татарстана рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на очередной сессии Госсовета 23 октября. Такое решение принял президиум республиканского парламента.

Как сообщал «Ъ-Казань», бюджет на будущий год запланирован с дефицитом 3,1 млрд руб. Доходы казны прогнозируются в сумме 264,8 млрд руб., расходы – 267,96 млрд руб.

На заседании президиума спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, что «проект бюджета на предстоящий финансовый год напряженный», сообщает пресс-служба парламента региона.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”