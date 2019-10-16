Суд заключил главу администрации Новочеркасска под стражу

Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину — чиновника заключили под арест на 16 дней. Таким образом, он будет находится в СИЗО до 31 октября, сообщает ТАСС.

Заседание по избранию меры пресечения началось в 17:00 и продолжалось более часа. О задержании Игоря Зюзина стало известно сегодня, главу администрации Новочеркасска подозревают в получении взятки.

Подробнее о деле Игоря Зюзина читайте в тексте „Ъ-Юг“ «След Зверево».

Кристина Федичкина