Дело Дмитрия Захарченко связали с «молдавским ландроматом»

Молдавский политик Ренато Усатый отрицает наличие связей с полковником Дмитрием Захарченко, который стал известен после истории с найденной у него валютой на 9 млрд руб. По данным РБК, лидер «Нашей партии» может быть причастен к выводу миллионов долларов из России через Молдавию. По версии следствия, в рамках так называемой схемы «молдавский ландромат» из России было выведено в Швейцарию как минимум $250 млн.

Сам Ренато Усатый заявляет, что не знакомился с Захарченко, а схема вывода денег, по его словам, была организована бывшим российским банкиром Германом Горбунцовым: «Я не видел Захарченко в лицо и никогда с ним не разговаривал по телефону. Я узнал о том, кто это такой, из молдавских СМИ. То, что я знаком с акционерами компании “1520”: Ушеровичем, Маркеловым, Крапивиным,— об этом я также неоднократно заявлял».

Следователи сейчас также проверяют на причастность еще нескольких молдавских политиков. Какую роль, по версии следствия, Захарченко играл в «молдавской схеме»? Об этом — в справке “Ъ FM”.

По информации источников РБК, Дмитрий Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520». Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, в прошлом году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» от Forbes, получив подряды более чем на 200 млрд руб. Бенефициаров компании «1520» обвиняют в том, что они дали Захарченко взятку в 2 млрд руб. По этому делу задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, а в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович. Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности компании и разваливал все дела против нее. Бенефициары «1520» тем временем занимались обналичиванием денег, а теневые доходы выводили за границу через цепочку юрлиц. По версии следствия, с молдавской стороны в схеме участвовал политик и один из богатейших бизнесменов страны Владимир Плахотнюк, а также предприниматель и лидер оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» Ренато Усатый. Затем средства выводились в Швейцарию. По версии следствия, так было похищено не менее $250 млн.

О «молдавском ландромате» стало известно в 2014 году. О нем написали Центр по исследованию коррупции и «Новая газета». По их данным, только между 2011 и 2014 годами из России вывели около 700 млрд руб. Дело Захарченко — лишь небольшая часть этой схемы. Но полноценное расследование стало возможным только после того, как пошатнулось положение молдавских политиков и бизнесменов, которые прикрывали махинации и их российских сообщников. Об этом “Ъ FM” рассказал заместитель генерального директора Transparency International в России Илья Шуманов: «В Молдавии произошло некое изменение политической конъюнктуры: к власти пришли другие люди. Господин Плахотнюк и господин Ренато Усатый, помимо участия в политической жизни, активно занимались финансовыми процессами, в частности, в банковском секторе. Одному из них и принадлежал Moldindconbank, через который проходили все основные операции, он был транзитным пунктом по выводу денежных средств. И сейчас, поскольку они являются не самыми желательными фигурами в Молдавии, вероятность объективного расследования повышается».

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Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 млрд руб. в разной валюте. Его приговорили к 13 годам заключения за получение взяток и препятствование расследованию.

Виктория Феофанова, Сергей Гусев