Ремонт на Верхнем Лебяжьем мосту завершат к началу ноября

Работы по ремонту Верхнего Лебяжьего моста в Петербурге выполнены на 50%. Заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, подрядчик приступает к ремонту в зоне тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Ограничение движения транспорта на мосту обещают снять.

К ноябрю предстоит отреставрировать гранитные элементы тротуаров, очистить фасадные плиты моста от загрязнений.

Напомним, что работы выполняет ООО «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Стоимость реконструкции моста составляет 25,3 млн рублей.