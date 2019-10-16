Генпрокуратура рассказала о новом виде мошенничества с купюрами

Мошенники придумали новый способ, как получать настоящие купюры через банкоматы с помощью фальшивых, рассказала представитель Генеральной прокуратуры России Елена Малык в программе «Эфир». По ее словам, на поддельную банкноту наклеивается специальная лента, которая считывается банкоматом. После этого фальшивые деньги вносятся в банкомат, а потом в другом снимается аналогичная сумма.

«Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата»,— сказала госпожа Малык (цитата по «РИА Новости»). Представитель Генпрокуратуры объяснила, что обнаружить ненастоящие деньги удается, когда в банкомате заканчивается вся наличность и специалисты начинают ее пересчитывать.

В январе 2019 года Центробанк сообщил, что за 2018 год в России было обнаружено 38,5 тыс. поддельных купюр, при этом в общем количество поддельных денег в российской банковской системе за год снизилось на 15%.

О вбрасывании фальшивых денег в 2018 году читайте в публикации “Ъ FM” «В российские банкоматы попали "вбросовые" деньги».