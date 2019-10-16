В УрФО сократилось на 2,3% количество бизнесменов в секторе МСП Нацпроект не смог повлиять на отрицательную динамику

За девять месяцев в УрФО количество человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) уменьшилось на 2,3% и составило около 1,6 млн человек. Об этом сегодня на пленарном заседании всероссийского форума «Мой бизнес» сообщила помощник полпреда в УрФО Анна Ленская.

«Отрицательная динамика наблюдается и по количеству субъектов МСП — их количество сократилось на 14,5 тыс. субъектов. При этом к концу 2019 года, согласно нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство”, мы должны увеличить количество занятых в этой сфере до 1,7 млн человек, к концу 2024 года — до 2 млн человек»,— рассказала она. По ее словам такой тренд по уменьшению количества предпринимателей носит всероссийский характер.

Наиболее низкое количество субъектов МСП зафиксировано в северных регионах и Курганской области — там показатель ниже среднероссийского значения. «На Ямале и в ХМАО это связано со структурой экономики, там в основном реализуются крупнейшие нефтегазовые проекты. Необходимо активнее заниматься популяризацией МСБ. Для этого на севере есть и финансовые возможности, и высокий потенциал нефтегазовых компаний в разработке уникальных природных ресурсов»,— полагает госпожа Ленская.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели — отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 2021 году, отметила помощник полпреда. По ее словам, в Свердловской области 57 тыс. предпринимателей (28% от общего количества) являются плательщиками такого налога. Для того, чтобы их бизнес не пострадал, необходимо обеспечить мягкий переход на другие налоговые режимы, полагает госпожа Ленская. Помимо этого она отметила жалобы предпринимателей в связи с переходом на кадастровую оценку имущества, особенно в регионах с максимальной ставкой.

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