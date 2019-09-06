06 сентября, пятница
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Фото: Toyota

Toyota представила новую платформу для автомобилей

Компания Toyota представила новую платформу, которая будет использовать в компактных моделях.

Платформа GA-B является частью проекта Toyota New Global Architecture (TNGA) и позволяет строить модели, отличающиеся размерами колесной базы и колеи и величиной дорожного просвета. Предусмотрены два варианта задней подвески — торсионная балка или многорычажная конструкция.

Напомним, в настоящее время в своих среднеразмерных моделях Toyota использует платформу GA-C, а в больших седанах и кроссоверах — платформу GA-K.

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