На развитие орловских лесов до 2025 года планируют направить 576 млн рублей

До 2025 года на реализацию госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» должны направить 575,8 млн руб., сообщила пресс-служба облправительства. Из них 572 млн руб. могут составить средства федерального бюджета. Главными задачами программы являются обеспечение эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов, «рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия», а также эффективного управления лесами. По итогам реализации программы власти ожидают, что лесистость в регионе останется на уровне 8%, площадь лесовосстановления будет увеличена с 57 га до 82 га, а баланс «выбытия и воспроизводства лесов» составит 100%.

О том, как пытались осудить за вырубку главу «Орловского полесья», в материале ’’Ъ-Черноземье” «Директор заповедника избежал топора».

Александр Прытков