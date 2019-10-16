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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На развитие орловских лесов до 2025 года планируют направить 576 млн рублей

До 2025 года на реализацию госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» должны направить 575,8 млн руб., сообщила пресс-служба облправительства. Из них 572 млн руб. могут составить средства федерального бюджета. Главными задачами программы являются обеспечение эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов, «рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия», а также эффективного управления лесами. По итогам реализации программы власти ожидают, что лесистость в регионе останется на уровне 8%, площадь лесовосстановления будет увеличена с 57 га до 82 га, а баланс «выбытия и воспроизводства лесов» составит 100%.

О том, как пытались осудить за вырубку главу «Орловского полесья», в материале ’’Ъ-Черноземье” «Директор заповедника избежал топора».

Александр Прытков


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