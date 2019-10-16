Воронежского бизнесмена подозревают в неуплате 15 млн рублей налогов

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего директора компании, занимающейся монтажом и обслуживанием энергоустановок, сообщили в ведомстве. Имя фигуранта и название предприятия там не раскрыли. Бизнесмен подозревается в уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 1 ст. 199 УК РФ, до шести месяцев ареста) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый с целью уклонения от уплаты НДС создал фиктивную схему договорных обязательств, по которой в бухучет компании и ее налоговую отчетность были «включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с аффилированными ему фирмами». «Неправомерно предъявлен к вычету НДС по контрагентам за четыре квартала 2015 года, первый, третий и четвертый кварталы 2016 года и первые три квартала 2017 года в размере около 15 млн руб.»,– рассказали в СКР. Кроме того, считают в ведомстве, бизнесмен предоставил в налоговую декларацию по НДС за второй квартал 2016 года, «в которой отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по купле-продаже строительно-монтажных материалов и обслуживанию энергоустановок». Таким образом он возместил более 720 тыс. руб. «Полученными в результате совершения мошеннических действий средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению»,– отметили в ведомстве. Там также пояснили, что подозреваемый признал вину и вернул 500 тыс. руб.

О деятельности бывшего главного налоговика региона читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Понкратов завершил проверку».

Александр Прытков