«Термекс» запускает завод по производству газового отопительного оборудования в Турции

ГК «Термекс» (международная торгово-промышленная корпорация со штаб-квартирой в Петербурге, являющаяся производителем водонагревателей) запускает собственный завод по производству газового отопительного оборудования в Турции. Производственная мощность первой введенной в строй технологической линии — 100 тыс. штук в год. Планируется, что по мере развития производительность завода будет расти.

Как сообщили в компании, на линии изготавливаются конвекционные и конденсационные одно- и двухконтурные настенные газовые отопительные котлы мощностью 24, 28 и 35 кВт. Свою продукцию «Термекс» намерен реализовывать в разных странах мира, в том числе в России и странах СНГ. При этом около 50% всего объема будет производиться на экспорт. Объем инвестиций в строительство нового завода в компании не уточнили.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что корпорация «Термекс» осуществила первую в своей истории поставку продукции с Тосненского завода «Тепловое оборудование» в Латинскую Америку.