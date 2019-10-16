Дмитрий Медведев посетил выставку «Дорога-2019» в Екатеринбурге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший сегодня днем в Екатеринбург на резервном борту Владимира Путина, провел совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках международной выставки «Дорога-2019». Как пояснили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева осмотрел экспозицию выставки. Губернатор рассказал главе кабмина о том, что в этом году регион полностью выполнил работы по строительству и ремонтам дорог. Освоены все выделенные из бюджетов разных уровней средства — 3,6 млрд руб. «Это на самом деле здорово, не все регионы справляются с этой задачей. Не сбавляйте темпы»,— сказал Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев представил господину Медведеву наглядную презентацию реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: как выглядели участки региональных автодорог Свердловской области до и после процесса их реконструкции. В 2019 году в регионе отремонтировано более 130 км автодорог. Кроме того, премьер-министру показали как работает ситуационный центр контроля состояния дорог и строительства объектов дорожной инфраструктуры. Центр в режиме онлайн собирает информацию о работе подрядных организаций, метеоусловия и условия движения общественного транспорта, его отклонения в пути следования грузового транспорта, нарушение скоростного режима. «К этой системе сейчас подключены все перевозчики, заключающие государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа. Информация, поступающая в ситуационный центр, используется органами региональной и муниципальной власти, подрядчиками, перевозчиками, сотрудниками ГИБДД. Есть возможность отслеживать нарушителей», – рассказал Евгений Куйвашев.