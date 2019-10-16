Путин потребовал отчитаться об оказанной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин потребовал отчета об освоении средств, выделенных для помощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской области. Глава государства надеется, что больше не услышит информации том, что эти деньги «не доходят» до граждан.

«И конечно, очень хотел бы от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета. Они немаленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят»,— сказал господин Путин на совещании по ликвидации последствия затопления.

Глава государства ожидает, что ему расскажут «не в общем и целом» о том, сколько предстоит сделать, а что уже сделано и что предстоит сделать. «Знаю, что уже сегодня есть, к сожалению, и замечания к качеству восстановления образовательных учреждений, некоторых других построек»,— добавил господин Путин. Он сказал, что после окончания восстановительных работ проверит их результат.

Напомним, летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Погибли 25 человек. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб составил около 35 млрд руб.

В ходе одного из визитов в Иркутскую область Владимир Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка, он назвал ее «неудовлетворительной». Вице-премьер Виталий Мутко также раскритиковал работу Минэкономики в сфере помощи пострадавшим от паводков предпринимателям. В ответ ведомство заявило, что министерству «стоило немалых усилий» добиться 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна, при этом участие господина Мутко в этом вопросе «было минимальным».

О том, кто виноват в задержке выплат пострадавшим от стихии, читайте в публикации “Ъ FM” «Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве».