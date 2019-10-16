«Драгоценные камни — одна из главных “фишек”»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о специальных заказах индийских князей.

Бамбуковые ручки сумок Gucci — такой же фирменный элемент дизайна итальянского бренда, как двойное G, химера, красно-зеленые полосы или цветочный принт. Появились ручки, при этом не как невероятная дизайн-идея, а как вынужденная мера. В послевоенное время флорентийскому бренду нужно было найти недорогой и доступный материал для ручек сумок. Так в 1947 году родилась идея использовать бамбук. Оранжевые коробки Hermes тоже не возникли из некоего богатства выбора. Во Вторую мировую войну, во времена нацистской оккупации, именно такой картон и оранжевая краска оказались доступны для производства коробок.

Еще один пример того, как не было бы счастья, да несчастье помогло, — история украшений индийских махараджей. Сейчас в списке величайших творений Van Cleef&Arpels, Boucheron и Cartier значатся специальные заказы махараджей. Один только махараджа Патиалы разместил в 1928 году в Boucheron 149 заказов. И каких: в исторической коллекции Cartier хранится церемониальное колье того же махараджи Патиалы из 2930 бриллиантов и с центральным бриллиантом De Beers весом почти в 235 каратов. Правда, оригинальный бриллиант был вынут из колье и дальше его судьбу на аукционах и частных сделках можно проследить отдельно от колье, но и без него предмет выглядит ослепительно.

Заказывали махараджи не только украшения — в исторической коллекции Van Cleef&Arpels есть объект клетка с птичкой. Но это позднее он был превращен в клетку для вырезанной в камне птички. Изначально индийский князь заказал эту клетку для любимой лягушки, которая, как гласит легенда, могла предсказывать погоду. Не уверена, что и этих талантов достаточно для проживания в золотой клетке с драгоценными камнями.

Драгоценные камни — вообще одна из главных «фишек» специальных заказов махараджей. Они в украшениях и объектах исключительные. Крупные и очень крупные, редкие и редчайшие. И, как ни удивительно, привозили камни из своих сокровищниц в Париж махараджи не только потому, что мода поменялась, и они хотели иметь актуальные времени украшения. Менялась не только мода, но и власть. И махараджи хотели сохранить свои сокровища, переограняя камни, переставляя их в новые украшения. Не было бы такой необходимости, возможно и не удалось бы французским домам поработать с лучшими индийскими камнями. По крайней мере, не в таком количестве.