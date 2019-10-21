Hospitality проникает во все сектора недвижимости

— Владимир, на рынке недвижимости можно выделить множество трендов. Но какие из них, на ваш взгляд, действительно определят будущее рынка?

— Давайте тогда о глобальном. Сейчас самый мощный тренд во всех секторах рынка — это фокус на опыт, эмоции, которые клиент получает от объекта недвижимости. А для этого необходимо создавать уникальную среду, сервисы для клиента (арендатора, покупателя, сотрудника и др.) на всех этапах его взаимодействия со зданием. Эта задача глобальнее и сложнее, чем построить и сдать в аренду, так как объекты конкурируют уже не только на уровне локаций, форматов, а на уровне сервиса. Именно этот опыт позволяет компаниям бороться за талантливых сотрудников, а, например, девелоперам торговых центров — за покупателей. Основополагающие факторы успеха, такие как местоположение и концепция объекта например, никуда не делись. Но сегодня их стало уже недостаточно.

— Откуда взялся этот тренд? Еще недавно никто не говорил о недвижимости в таком контексте.

— Это отражение процессов, которые происходят в экономике. Драйвером глобальной экономики стала сервисная составляющая. Гаджеты, шеринг-сервисы, диджитализация и прочее поменяли процесс восприятия вещей и их потребления. Быстрее всех на тренд отреагировали такие отрасли, как IT, банки, ритейл/e-commerce. Недвижимость — это более классический, традиционный бизнес, но и он находится в общем тренде. Причем трансформациям на рынке недвижимости сильно поспособствовал экономический кризис.

— Не могли бы вы привести пример?

— Интересный пример — коворкинги, которые стали активно развиваться именно с конца 2014 года. Многие компании были вынуждены экономить на офисах и переезжать, например, за МКАД. Но при этом руководителям требуются площадки, кабинеты в центре Москвы для общения с партнерами и клиентами. Кроме того, многие люди потеряли работу, что дало стимул к развитию фриланса и малого бизнеса, а эта аудитория является потребителем формата коворкингов.

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Заметьте, что коворкинги максимально ориентированы на сервис и услуги. По сути, это некий гибрид офиса и гостиницы. Это среда hospitality. Я бы даже сказал, что hospitality сегодня проникает во все сектора недвижимости.

— Неожиданно. А что с классическими бизнес-центрами?

— Вы же знаете красивое слово agile? Нет сомнений, что офисная недвижимость пойдет по пути agile-трансформации. Это означает более гибкие принципы работы и бизнес-процессы, что подразумевает изменение подхода к организации пространства офиса. Речь идет о создании адаптивного рабочего пространства, например, когда компания разделяет помещение на зоны, где нет закрепленных за сотрудниками рабочих мест.

Activity based - это пространство, которое может включать в себя изолированные места для уединенной работы, зоны для работы проектных команд, креативные площадки для обмена мнениями и генерации новых идей, wellbeing-зоны для отдыха, фитнеса. Девелоперы все чаще выделяют в бизнес-центрах площади для реализации потребностей во flex (краткосрочные решения размещения) арендаторов здания и других заинтересованных компаний.

— Для чего это нужно?

— Это нужно для привлечения талантов. Мы возвращаемся к началу нашего диалога, к опыту и эмоциям. На рынке офисов мы все чаще говорим про user experience*. По аналогии с customer experience* в ритейле и торговой недвижимости. Компаниям необходимо учитывать пользовательский опыт своих сотрудников. А с приходом в офисы нового поколения эта задача станет сверхважной, так как от молодых талантов очевиден запрос на гибкость в организации пространства, процессов, рабочего графика, наличие современных технологий и мобильных решений.

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— Владимир, как эти изменения влияют на консалтинг?

— У нас появляются новые услуги и новые группы клиентов. Так, мы сформировали очень сильное бизнес-направление гибких офисных решений. Здесь у нас большой спектр задач: разработка концепций, заключение сделок, привлечение капитала, управление отделкой и дизайном, операционное управление, техническая эксплуатация гибких офисов. Также мы на базе отдела управления проектами запустили новую услугу — сертификация зданий и офисных помещений по международному стандарту WELL Building Standard. По сути, это логичное продолжении системы сертификации LEED. Стандарт WELL нацелен помочь компаниям улучшить здоровье и благополучие своих сотрудников, ведь люди — это главный ресурс компании.

— А в целом как чувствует себя рынок консалтинга сегодня? У нас при каждом кризисе принято предсказывать закат консалтингового бизнеса, дефицит клиентов и т. д.

— Я могу с уверенностью ответить, что запрос на консалтинговые услуги увеличился. Если в начале 2000-х годов строилось и продавалось все, то сегодня рынок развитый, сложный и конкурентный. Собственники смотрят на эффективность и понимают важность экспертизы. Сегодня нам уже не приходится объяснять клиентам, что консалтинговые услуги приносят добавленную стоимость, как это было раньше.

В целом консалтинг — это бизнес со сравнительно низкой маржинальностью, который к тому же требует значительных вложений для привлечения лучших кадров. Чтобы быть сильным, нужна крупная международная платформа, которая является источником знаний, компетенций, ноу-хау и прочих ресурсов. Также сегодня важно оказывать целый комплекс услуг, создавать операционную синергию от подразделений. Почему это важно? Потому что, например, брокеридж сам по себе не настолько ценен, он нужен клиенту в комплексе компетенций.

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Наш бизнес сегодня — линейка из 50 продуктов и услуг, мы сопровождаем весь цикл жизни проектов недвижимости: планирование, коммерческая реализация, строительство и отделка, эксплуатация, продажа…

— Появились ли у вас новые категории клиентов?

— Да, в частности, локальные игроки. Государственные организации и российские корпорации стали понимать добавленную стоимость консалтинга.

Один из крупных проектов, реализованных нами за последнее время,— это разработка концепции и стратегии размещения офисов федеральных министерств в МФК «IQ-квартал» в «Москва-Сити». Мы выступили консультантом по сертификации (BREEAM), а также разработали концепцию рабочей среды, включая принципы зонирования и организации рабочих мест, эффективного использования офисных пространств, стандартов отделочных работ.

— Владимир, что происходит с вашим клиентом, в первую очередь с девелоперами? Конечно, это масштабный вопрос, но наверняка есть какие-то принципиальные изменения?

— Есть. После пяти лет отсутствия новых проектов начинается новый цикл развития. Бизнес изучает возможности для девелопмента и готов начинать крупные проекты. Примечательно, что рынок переходит от моноформатов к комплексному развитию и урбанистике. Сейчас в тренде мультифункциональная недвижимость, сочетание в проекте жилья, ритейл-составляющей, офисной функции. Это уникальные концепции, которые делают проект центром притяжения в формате 24/7. Для реализации таких диверсифицированных проектов требуется самая разносторонняя экспертиза и мировой опыт. Иными словами, компетенции глобальной консалтинговой компании будут очень актуальны.

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— К вопросу о глобальности. Есть мнение, что в международных компаниях «нет международности», так как в местных командах работают местные специалисты. Расскажите о своей команде.

— На сегодняшний день CBRE имеет порядка 500 офисов в 100 странах мира. У нас есть полноценный обмен опытом и общая база экспертизы. Тот факт, что за мировым брендом стоит по большей части русская команда, является преимуществом, так как на этом рынке нужно жить и знать его в деталях. Разумеется, у нас работают и экспаты, но хочу заметить, что за год жизни в России иностранец становится русским (смеется). Я убежден, что международность — это не вопрос преобладания иностранных кадров, а вопрос трансляции и внедрения глобальных стандартов и практик. У нас очень сильная команда, которая работает согласно единым стандартам и политикам компании, но, конечно, мы всегда учитываем особенности рынка, особенно когда речь идет о регионах.

— Владимир, ваш прогноз для рынка консалтинга.

— Это вечная профессия. Особенно с учетом масштаба российского рынка. Конечно, Москва — это центр экономической мощи страны, входит в топ мировых городов по объему и потенциалу строительства недвижимости, по количеству сделок. Мы видим большой потенциал и в региональных городах. Для такого рынка экспертиза будет требоваться всегда.