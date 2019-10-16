Сотрудника полиции объявили в розыск по делу об избиении нижегородца при задержании

Сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) нижегородского управления МВД Николая Кострова объявили в розыск. Он не явился к следователю по повестке в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Речь идет об инциденте с нижегородцем Игорем Крайновым, который ранее обвинил полицейских в избиении и подбрасывании ему наркотиков. Момент задержания зафиксировала камера видеонаблюдения. По факту применения физической силы в отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело. Кроме Николая Кострова в деле еще два подозреваемых, оба – сотрудники УКОН Алексей Иванов и Евгений Соколов. Когда все трое узнали о возбуждении уголовного дела, то не явились на работу. Задержаны были Алексей Иванов и Евгений Соколов, им предъявлены обвинения.

Сегодня Алексея Иванова арестовали до 7 декабря. Как стало известно в суде, он предупреждал супругу о возбуждении уголовного дела и о том, что за ним могут прийти. В связи с этим суд счел, что оперативник может скрыться от следствия, и принял решение о заключении его под стражу. Решение об аресте Евгения Соколова будет принято также сегодня.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Полицейские попали на кадры».

Владимир Зубарев