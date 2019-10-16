Роман Старовойт добавил себе пять советников

Советниками губернатора Курской области Романа Старовойта стали еще пять человек, сообщила пресс-служба региональной администрации. Этот статус получили политтехнолог Константин Комков, тренер по рапире Ильдар Мавлютов, возглавлявший в 1991–1997 годах курское управление МВД Владимир Пронин, руководитель Губернаторского камерного оркестра Сергей Проскурин и и.о. гендиректора Агентства по привлечению инвестиций Курской области Артур Романенко. Все они будут работать на общественных началах, уточнили в пресс-службе.

Об изменениях в администрации Курской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт занялся неймингом».

Александр Прытков