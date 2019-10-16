В Ростове-на-Дону прошел четвертый форум «Мой Бизнес»

15 октября в Ростове-на-Дону в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» прошел Форум «Мой Бизнес». Мероприятие собрало почти 1500 человек.



В задачи форумов «Мой бизнес» входит информирование бизнес общественности о мерах господдержки и возможностях по созданию и развитию своего дела, формирование института наставничества и помощь начинающим предпринимателям в открытии собственного бизнеса. К участию в форумах приглашаются как уже действующие бизнесмены, так и все активное население, проявляющее интерес к развитию предпринимательства.

Формат мероприятия в Ростове-на-Дону предполагал однодневную деловую программу, основной темой которой стали особенности открытия своего дела «с нуля», новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства.

Кроме того, спикеры рассказывали личные истории успеха, поделились с гостями форума правилами жизни успешных предпринимателей, секретами построения эффективной команды, и другой полезной информацией. В режиме нон-стоп на сцене выступили более 10 спикеров, в числе которых – представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, действующие бизнесмены.

Хэдлайнером мероприятия выступила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, журналист и общественный деятель.

В форуме принял участие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Ирина Орел, которые открыли мероприятие.

Директор АНО «РРАПП», управляющей организации центров «Мой бизнес» в Ростовской области, Яна Куринова подробно рассказала аудитории о инструментах государственной поддержки и призвала предпринимателей активнее включатся в процесс коммуникации с госорганами.

В ходе мероприятия также выступили директор по маркетингу GetResponse Россия Юлия Ракова с докладом о технологиях взрывного роста бизнеса и продаж от стартапов Силиконовой долины. Маркетолог, специалист по увеличению продаж, бизнес-тренер и консультант Роман Тарасенко, предприниматель Дмитрий Ащепков рассказали об ошибках российского бизнеса.

Также личным опытом и мотивацией в создании своего дела с участниками Форума поделился Вадим Щербак, совладелец и генеральный директор группы компаний ИНПК, основатель бизнес-сообщества Эквиум в Ростове-на-Дону, Вера и Екатерина Мирошниченко, основатели и соучредители Компании ЕМi, Михаил Плужников, серийный предприниматель, основатель и владелец ООО «Аврова», управляющей компании сети Ростовских фитнес-клубов WorldClass и Фитрон, Юлиана Кузнецова - основательница сети языковых школ Leo School и другие эксперты и спикеры.

Банк «Открытие» выступил официальным партнером предпринимательского форума «Мой бизнес» в Ростове -на-Дону. Управляющий филиалом «Южный» банка Игорь Нестеров на конкретных примерах показал участникам форума как разделить личные деньги и финансы компании и дал практические рекомендации по работе с банковскими организациями.

Стоит отметить, что до конца текущего года по всей России в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» пройдут масштабные форумы «Мой бизнес», которые объединят представителей самых разных социальных групп для того, чтобы рассказать, как открыть свое дело, сделать успешнее уже существующий бизнес, где взять мотивацию и какими мерами государственной поддержки могут воспользоваться предприниматели.