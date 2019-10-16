Предприятия Ленобласти на выставке в Чехии договорились о контрактах на €4,5 млн

За время проведения в городе Брно (Чешская Республика) Международной машиностроительной выставки MSV – 2019 участвовавшие в мероприятии предприятия Ленинградской области договорились о заключении контрактов на сумму €4,5 млн.

В частности, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ООО «РусКомПолимер» получило предложение о поставках в Чехию продукции для создаваемого в одном из регионов Чехии «умного завода» в сфере химической промышленности. Мотобуксировщики ООО «Ростин» могут пополнить линейку сельскохозяйственной техники, поставляемой чешскими дилерами в страны Евросоюза. В свою очередь, ООО «Нординвест» может войти в проекты по модернизации сетей освещения в странах Европы и в Индии, а разработками ООО «Химмет» заинтересовались строительные компании и европейские производители огнеупоров, а также технические вузы Европы.

Всего в работе выставки MSV – 2019 приняли участие представители 37 компаний из 14 стран.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к 2024 году власти Ленобласти планируют нарастить объемы экспорта до $10 млрд и войти в топ-10 регионов по объему несырьевого экспорта.