Ленобласть планирует нарастить экспорт до $10 млрд к 2024 году

Ленобласть планирует к 2024 году нарастить объемы экспорта до $10 млрд и войти в топ-10 регионов по объему несырьевого экспорта. С таким заявлением на заседании Совета по развитию экспорта и импортозамещения Ленинградской области выступил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, сообщается на сайте регионального правительства региона.

Достичь таких показателей власти Ленобласти планируют благодаря мерам поддержки работающего на экспорт малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Экспорт услуг», а также Экспортному стандарту 2.0 и снятию административных барьеров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти к 2024 году планируют увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в два раза.