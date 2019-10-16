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Елена Лядова

Елена Лядов, Александра Ревенко, Артем Овчаренко и другие на презентации Winter Icons

На 1-ом этаже «Цветного» открылось pop-up пространство Winter Icons — результат коллаборации Lacoste с пятью брендами верхней одежды.

Коллекция будет представлена еще и на втором этаже, в новом постоянном корнере Lacoste в универмаге. Напомним, Lacoste стал инициатором проекта и пригласил к сотрудничеству сразу пять брендов, которые переосмыслили главные модели в ретро-спортивной стилистике.

Среди гостей презентации были: Илья Бачурин, Елена Лядова, Лукерья Ильяшенко, Тимур Соловьев, Александра Ревенко, Петр Романов, Артем Овчаренко, Гоша Полянский, Леша Миронов и другие.

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