Курс на утепление: Lacoste выпустили коллаборацию сразу с пятью брендами верхней одежды

Lacoste инициировали большой проект Winter Icons. К сотрудничеству были приглашены пять брендов: Pyrenex, Gloverall, K-Way, Alpha Industries и Tailor Toyo. Они переосмыслили свои знаковые модели в ретро-спортивной стилистике. Результатом стали пять унисекс-моделей — бомбер, дождевик, пуховик, куртка и пальто.

Свою главную модель — короткий дутый пуховик — в рамках коллаборации выпустил семейный французский бренд Pyrenex. Он представлен в двух цветах — тёмно-синем и бургунди, с наполнением из перьев и гусиного пуха.

K-Way славится своими дождевиками. Впервые они были представлены в 1965 году Леоном-Клодом Дюамелем. Их особенность: они легко сворачивается в поясную сумку. В коллекции с Lacoste ярко-желтый дождевик выступает в обновлённой версии, вдохновленной оверсайз-худи из 1990-х.

Британский бренд Gloverall переосмыслил классическую модель бушлата. Объемная модель выполнена из плотной мелтонской шерсти со строгими скульптурными лацканами в стиле военной формы британских офицеров. Другой предмет верхней одежды, вошедший в коллекцию, куртка-авиатор также имеет военные корни, но пришел уже из американской традиции. Alpha Industries более 40 лет создавали одежду по заказу военно-воздушных сил США. В своей модели темно-синего цвета для Lacoste они сменили привычную молнию на петли и пуговицы. Воротник с отделкой из искусственного меха в зависимости от погодных условий может превращается в капюшон.

Японцы Tailor Toyo с 1940-х годов выпускают бомберы, сочетающие в себе элементы японской культуры и американской бейсбольной формы. Для Lacoste они создали двустороннюю куртку: одна сторона — тёмно-синяя с деталями кремового цвета, а другая — изумрудного. Обе стороны украшены вышивкой. Спереди — крокодил, напоминающий дракона, а сзади вышит основатель марки Рене Лакост. Так марка иронично обыгрывает прозвище «Крокодил» легендарного теннисиста.

В России коллекция Winter Icons появится с 15 октября в pop-up store и в новом корнере Lacoste в «Цветном», а также в ТЦ «Метрополис» и на сайте бренда.