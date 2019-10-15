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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Отопительный сезон в Ростове начнется с 16 октября

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о начале в городе отопительного периода. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Начало отопительного периода в жилых домах, где собственники квартир не определяют даты начала отопительного периода самостоятельно, установлено на 16 октября. Тогда же начнут отапливаться помещения, в которые тепловая энергия подается по сети централизованного теплоснабжения.

Как правило, начало отопительного периода наступает, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает +8°. Однако администрация муниципалитета может принять решение начать отопительный сезон раньше. В социальных объектах тепло могут дать по заявлению руководителя, в многоквартирные дома – по обращению управляющей компании или ТСЖ.

Дарья Голякова


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