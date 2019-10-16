ВТБ будут развивать ипотечное кредитование с гильдией риэлторов

Банк подписал соглашение о сотрудничестве с РГР

Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент Российской Гильдии Риэлторов Арсен Унанян подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа стороны договорились развивать ипотечное кредитование, а также создавать оптимальные условия для участников рынка и потребителей услуг.

«Сотрудничество с Российской Гильдией Риэлторов носит стратегический характер. Это позволит нам найти новые возможности для дальнейшего развития ипотечного кредитования. В настоящее время порядка 75% рынка приходится на готовые квартиры, поэтому ВТБ активно работает в этом сегменте, уделяя повышенное внимание формированию отношений с риэлторами. Банку важно учитывать потребности заемщиков, именно поэтому мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит наиболее выгодные условия при оформлении ипотеки», — отметил Евгений Дячкин.

По словам Арсена Унаняна, гильдия считает важным для себя и для всего ипотечного рынка сотрудничество с ВТБ. «Мы благодарны банку за те преференции, которые получают клиенты агентств недвижимости — членов РГР в регионах, за поддержку наших профильных мероприятий, профессиональное отношение, а также за оперативную обратную связь. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы намерены работать над совершенствованием рынка ипотечного кредитования», - отметил президент Российской Гильдии Риэлторов.

С начала 2019 года в ВТБ в рамках партнерских взаимоотношений с Российской Гильдией Риэлторов было проведено уже порядка 3 тыс. сделок на сумму более 5,7 млрд руб. В тройку лидеров вошли: Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уральская палата недвижимости, а также Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов.