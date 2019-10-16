16 октября, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области незаконную добычу песка оценили в 30 млн рублей

Инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области обнаружили признаки незаконной добычи строительного песка в деревне Дворики Фатежского района, сообщила пресс-служба региональной администрации. Всего было добыто 130,5 тыс. кубометров песка, ущерб недрам насчитывает более 29, 5 млн руб. «Установлен собственник участка – физическое лицо. Экспертное заключение с расчетом размера вреда, причиненного окружающей среде, направлено в УМВД по Курской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,– добавили в пресс-службе.

О том, почему добытчик песка судился с воронежскими властями, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Формматериалы" примеряют "зеленый пояс"».

Александр Прытков


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Страна

Новости компаний

Инфраструктура

Пресс-релизы

Стиль: анонсы

Профиль пользователя