В Курской области незаконную добычу песка оценили в 30 млн рублей

Инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области обнаружили признаки незаконной добычи строительного песка в деревне Дворики Фатежского района, сообщила пресс-служба региональной администрации. Всего было добыто 130,5 тыс. кубометров песка, ущерб недрам насчитывает более 29, 5 млн руб. «Установлен собственник участка – физическое лицо. Экспертное заключение с расчетом размера вреда, причиненного окружающей среде, направлено в УМВД по Курской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,– добавили в пресс-службе.

О том, почему добытчик песка судился с воронежскими властями, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Формматериалы" примеряют "зеленый пояс"».

Александр Прытков