Ледокол «Обь» передадут заказчику в пятницу

В пятницу, 18 октября, на Выборгском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоится торжественная церемония передачи заказчику ФГУП «Атомфлот» нового портового дизель-электрического ледокола «Обь» проекта Aker ARC 124.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «ВСЗ», главной особенностью вновь построенного судна является наличие на его борту инновационного движительного комплекса, состоящего из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Они расположены попарно в носу и корме, что обеспечивает ледоколу максимальную маневренность во льдах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что мощность ледокола «Обь» составляет около 12 МВт. Общая длина судна — 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м, ледопроходимость — 1,5 м. Ледокол был заложен в сентябре 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.