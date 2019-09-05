Начались ходовые испытания портового ледокола «Обь»

В четверг, 5 сентября, построенный на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) по заказу ФГУП «Атомфлот» портовый ледокол проекта Aker ARC 124 «Обь» вышел на ходовые испытания в Балтийское море. В ходе испытаний будут проверены соответствия реальных параметров и мощностей судна проектным характеристикам, а также надежность работы оборудования и судовых систем.

Как сообщили в пресс-службе ВСЗ, ледокол «Обь» построен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства под класс Icebreaker 7. Его мощность составляет около 12 МВт. Общая длина судна — 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м, ледопроходимость — 1,5 м. Ледокол был заложен в сентябре 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.