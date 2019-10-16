Заместители председателя кировского парламента сохранят полномочия после ухода спикера

После добровольного ухода Владимира Быкова с должности председателя законодательного собрания Кировской области его заместители – Герман Гончаров, Владимир Костин и Роман Титов – сохранят полномочия. Увольнение заместителей было бы обязательным только в случае увольнения спикера в связи с утратой доверия.

Как пояснил “Ъ-Приволжье” Роман Титов, такой порядок прописан в региональном законе. Если вновь избранный спикер захочет сменить состав заместителей, он сможет внести такое предложение на рассмотрение депутатов парламента.

Напомним, сложение полномочий Владимира Быкова должно произойти на ближайшем пленарном заседании парламента 24 октября. Официально причиной его ухода называется смена места работы. Однако ранее депутаты фракций КПРФ и «Справедливой России» добивались отставки господина Быкова в связи с показаниями свидетелей по уголовному делу предпринимателя Леонида Яфаркина. Как писал “Ъ-Приволжье”, место спикера теперь может занять бывший главный налоговый инспектор Кировской области, ныне депутат законодательного собрания Владимир Бакин.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ-Приволжье” «Бывшего мэра сменит экс-налоговик».

Ирина Александрова