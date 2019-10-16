РПЦ просит смягчить антитеррористические законы для религиозных организаций

Русская православная церковь (РПЦ) просит внести изменения в законопроект о нарушении антитеррористического законодательства в части снижения штрафов для религиозных организаций. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) на заседании комиссий советов при президенте РФ по правам человека и взаимодействию с религиозными объединениями.

Игумения Ксения объяснила это тем, что требования предусматривают установку видеокамер для всех объектов вместимостью более тысячи человек, а сельские и региональные общины не смогут выплачивать большие штрафы за неустановку камер. «В Госдуме находится и в скором времени должен быть принят законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает административную ответственность за невыполнение требований по антитеррористической защищенности. Для всех организаций предусмотрена ответственность в 100–500 тыс. руб. РПЦ инициировала, а Межрелигиозный совет поддержал инициативу о снижении штрафов для религиозных организаций до 50–100 тыс. руб.»,— сказала (цитата по «Интерфаксу»).