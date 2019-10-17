Цифровой водоканал – уже реальность

Тема цифровизации сейчас обсуждается на разных уровнях и в различных сферах. Не осталась в стороне и компания «НОВОГОР-Прикамье», так как стало понятно, что без автоматизации процессов управления системами водоснабжения и водоотведения развитие городской инфраструктуры невозможно.

В «НОВОГОРе» задумались об автоматизации производственных процессов более десяти лет назад. Сначала силами специалистов компании создавались локальные базы данных, собирающие информацию для диспетчерской. Затем, в 2013 году, когда идея цифровизации приобрела более конкретные задачи, сотрудники «НОВОГОРа» совместно с ЗАО «Геликон-консалтинг» приступили к разработке собственной автоматизированной системы. Причем система сразу задумывалась как публичная, то есть открытая для большого количества пользователей, в соответствии с уровнем доступа.

Николай Зверев, начальник отдела технического развития ООО «НОВОГОР-Прикамье»: «Мы постарались все свои внутренние процессы перевести в электронный вид. Речь идет не просто о сканировании документов, но и о сборе структурированных данных, позволяющем в дальнейшем производить их систематизированный анализ. Надо отметить, что автоматизированные системы не уменьшают объем трудозатрат на ведение текущей деятельности, так как определенное время тратится на внесение данных в систему и, возможно, этот процесс происходит не быстрее, чем в случае работы с бумажными документами. Но зато потом можно быстрее анализировать и принимать обоснованные решения, так как процесс автоматизирован».

На сегодняшний день в «НОВОГОРе» реализовано уже несколько направлений автоматизированной системы. В 2015 году была внедрена первая очередь автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения (ОСВВ). Система получает сообщения с любого внешнего контура – по телефону, через сайт, и фиксирует их в структурированном виде. После этого сообщение передается исполнителю по цифровым каналам, на отдельное мобильное устройство. Для этого все бригады оснащены планшетами. Далее исполнитель выполняет работу в соответствии с технологической картой и заносит свои действия в АИАС, дополняя фотоматериалами, уточняя местоположение. Таким образом, можно отслеживать динамику производства работ, вплоть до применяемых материалов, практически в режиме онлайн. Сейчас от получения сообщения, например, об утечке до получения полной информации об объеме выполненных работ проходит менее одного дня.

Работа с планшетом для бригад стала необходимостью, а не дополнительной обузой. Это особенно важно в условиях оптимизации всех бизнес-процессов на предприятии, в том числе для повышения эффективности работы бригад.

Процесс передачи данных в финансовые системы об использованных ресурсах бригады тоже автоматизирован: списание материалов в производство и распределение заработной платы. В 2019 году в АИАС начали работать и бухгалтерия, и отдел кадров. По словам Николая Зверева, процесс учета работ полностью доведен до ума. Более 35 тыс. первичных документов в год, которые раньше создавались в бумажном виде и затем обрабатывались специалистами, сейчас создаются, хранятся и автоматически анализируются в системе.

Эффективность работы подразделений за счет сокращения временных и материальных затрат повысилась на 10–15%.

Система, как живой организм, каждый год наполнялась новыми функциями. Другая часть системы позволяет получать статистику по аварийности в автоматизированном режиме, на любой период. То есть с 2016 года более детально можно анализировать аварийные участки, в том числе понимая объемы трудозатрат и фактически понесенных расходов. В любой момент можно узнать, на каком участке, какая бригада, когда и что делала. Накопленная в системе информация позволяет сформировать подходы к анализу не на основе регламентных циклов, а на основе фактического состояния. А значит, более обоснованно подходить к планированию.

В рамках реализации второй очереди проекта внедрен модуль «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» (ТОРО), который может формировать план ремонтов конкретных объектов на любой календарный период, вплоть до пяти лет, связанный непосредственно с объектами. ТОРО позволяет оценивать состояние элементов системы с учетом встроенных методик оценки индексов вероятности отказа, хранить технологическую взаимосвязь элементов с учетом их фактической производительности, мощности и взаимного резервирования. На этой основе можно оценивать вероятный ущерб от выхода из строя того или иного элемента либо появления дефектов. Это позволяет ранжировать работы в производственной программе и формировать приоритетные объекты для выполнения работ. По словам Николая Зверева, сначала в систему было заведено несколько сотен объектов, на текущий момент их количество превышает 70 тыс., и это не предел.

Во 2-ю очередь также внедрялась система хранения и обмена технической информацией – Реестр документов. Основная ее часть – учет заявлений на техническое присоединение от застройщиков, анализ информации и оценка возможности присоединения и выдачи технических условий (ТУ). Сейчас в отношении каждого объекта в системе есть вся информация – от момента подачи заявления до полного набора технической документации, который позволяет принимать решение о выдаче ТУ. Можно также контролировать ход проектных работ и их реализацию, хранить эти документы и контролировать ход строительно-монтажных работ. То есть полный цикл реализации мероприятий по техническому присоединению.

Николай Зверев: «Есть также электронное хранилище документов, которое связало все части системы. Любой документ, залитый в систему, например заявка на аварийные работы, имеет связь с другими. Это позволяет быстро поднимать весь набор взаимосвязанных документов. С помощью системы можно анализировать данные в любом виде, в любых ракурсах. К примеру, делать неограниченное количество прогнозов, анализ плана и факта, трудозатрат, загруженности персонала и многое другое. Все это позволяет принимать обоснованные решения».

Работа системы уже показала свои результаты. Сейчас можно говорить о том, что эффективность работы подразделений за счет сокращения временных и материальных затрат повысилась на 10–15 %. Тем не менее работа по цифровизации в компании продолжается.