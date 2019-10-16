Областной бюджет Орловщины в 2020 году может составить 33,7 млрд рублей

Доходы и расходы бюджета Орловской области на 2020 год прогнозируются в объеме 33,7 млрд руб., сообщила пресс-служба облсовета. такой объем «позволяет говорить о сбалансированности областного бюджета», полагают там. Налоговые и неналоговые доходы в следующем году могут составить 21,3 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. больше аналогичного показателя 2019-го. По данным регионального парламента, прогнозируется рост «по всем основным налогам»: налог на доходы физических лиц должен увеличиться на 346,4 млн руб., на прибыль — на 314,7 млн, на имущество организаций — на 192,9 млн, транспортный – на 92,8 млн. В то же время запланировано снижение госдолга на 247,8 млн руб.: к 1 января 2021 года он должен составить 17,6 млрд руб.

О том, как в макрорегионе добиваются профицитных бюджетов, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Бюджеты померились статьями».

Александр Прытков