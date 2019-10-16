Европейские автопродажи выросли в сентябре на 14,5%

В сентябре в странах ЕС было продано 1,2 млн новых автомобилей, что сразу на 14,5% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA). Однако столь резкий рост продаж связан не с восстановлением европейского автомобильного рынка (он по итогам первых девяти месяцев текущего года сокращается на 1,6%), а с крайне слабыми продажами, зафиксированными годом ранее.

С 1 сентября 2018 года на территории ЕС вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP. До этой даты дилеры спешили распродать ранее выпущенные авто, предлагая потребителям значительные скидки. В итоге августовские продажи 2018 года подскочили сразу на 31,2%, а уже сентябрьские рухнули на 23,5%.

В сентябре 2019 года рост продаж был зафиксирован во всех странах ЕС, кроме Болгарии. При этом на четырех из пяти крупных рынков был зафиксирован двузначный рост: в Германии продажи выросли на 22,2%, в Испании — на 18,3%, во Франции — на 16,6%, а итальянский рынок вырос на 13,4%. Минимальный рост в Великобритании (+1,3%) связан с общим снижением потребительской активности из-за «Брексита». По итогам же девяти месяцев единственным крупным автомобильным рынком, где сохраняется положительная динамика, остается Германия (+2,5%).

Кирилл Сарханянц