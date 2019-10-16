Китай возмутился одобренными в США законопроектами в поддержку протестующих в Гонконге

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты «О правах человека и демократии в Гонконге» (.pdf) и PROTECT Hong Kong (.pdf), а также резолюцию (.pdf) в поддержку участников акций протеста, продолжающихся в Гонконге с марта.

Первый законопроект предусматривает ежегодный пересмотр особого торгового статуса Гонконга и отмену или продление его в зависимости от того, соблюдают ли местные власти права человека. Кроме того, этот документ оговаривает разработку процедуры введения санкций и ограничения на поездки в отношении тех людей, которые окажутся ответственными за нарушение прав человека в отношении жителей Гонконга. Второй законопроект предусматривает приостановку экспорта нелетального вооружения и спецсредств американского производства для противодействия массовым беспорядкам (резиновые пули, слезоточивый газ) для нужд полиции Гонконга, до тех пор пока не будет проведено независимое расследование фактов нарушения прав человека и не будет подтверждения того, что полиция в течение года не была причастна к таким нарушениям. Законопроекты еще должны быть обсуждены в Сенате Конгресса США. Принятая Палатой представителей резолюция призывает правительство Гонконга начать переговоры с протестующими и изучить их требования.

Власти Китая выразили «гневное возмущение» в связи с одобрением этих документов. «Перед Гонконгом стоит проблема не так называемого нарушения прав человека и подрыва демократии, а проблема скорейшего прекращения насилия, восстановления порядка и правовых норм,— заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, добавив, что США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и что Китай примет серьезные меры для противодействия вышеуказанным законопроектам.

Алена Миклашевская