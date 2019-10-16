УФАС огласит решение по «снежному картелю» 18 октября

В пятницу, 18 октября, в Санкт-Петербургском УФАС состоится оглашение решения по делу, возбужденному в отношении СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб» и ГУДСП «Курортное» по признакам заключения ими картельного соглашения по тендерам на уборку снега в Петербурге. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

Напомним, что рассмотрение дела о так называемом «снежном картеле» откладывалось несколько раз.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что заявление в УФАС с просьбой проверить возможное наличие картеля в феврале этого года подал депутат петербургского Заксобрания. Общая сумма закупок на уборку города по 13 конкурсам составила 8,9 млрд рублей.