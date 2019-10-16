ЗакС Петербурга утвердил поправки к проекту закона о питейных заведениях в жилых домах

Петербургский парламент утвердил поправки к проекту федерального закона о запрете питейных заведений (пивных и рюмочных) в жилых домах. Авторам инициативы является депутат Денис Четырбок.

Поправки предлагают предоставить региональным властям право самостоятельно определять минимальную площадь для заведений общепита, торгующих алкоголем, в пределах от 20 до 100 кв. м. Документ направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ужесточение правил продажи алкоголя также намерены ввести власти Ленинградской области.