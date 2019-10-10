В ЗакСе предложили скорректировать проект федерального закона о питейных заведениях в жилых домах

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок предложил скорректировать проект федерального закона о запрете питейных заведений (пивных и рюмочных) в жилых домах. Региональным властям предлагается предоставить право самостоятельно определять минимальную площадь заведений, в которых можно продавать алкоголь, в пределах от 20 до 100 кв. м.

Соответствующие поправки были поддержаны на очередном заседании комитета по законодательству петербургского парламента в четверг, 10 октября. На пленарном заседании документ рассмотрят в ближайшую среду, 16 октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ужесточение правил продажи алкоголя также намерены ввести власти Ленинградской области.