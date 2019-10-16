В Тамбовской области пройдет первый фестиваль имени Владимира Зельдина

Со 2 по 6 ноября в Мичуринске Тамбовской области пройдет театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина», сообщила пресс-служба региональной администрации. Как уточнили в пресс-службе, это первый фестиваль в память об артисте. «Владимир Зельдин родился в Козлове (Мичуринске) и всегда принимал самое активное участие в жизни региона. Он был неоднократным участником ежегодного фестиваля "Песни над Цной" в Тамбове. Артист награжден медалью "75 лет Тамбовской области", также ему присвоено звание "Почетный гражданин Тамбовской области", чем он очень гордился»,– уточнили в администрации.

В рамках фестиваля Театр российской армии, в котором Владимир Зельдин работал с 1945 по 2016 годы, привезет спектакль «Мольер. Кабала святош». Также театр «Камерная сцена» из города Лобня (Московская область) покажет постановку «Последний пылкий влюбленный», волгоградский Новый экспериментальный театр – «Вера! Надежда! Любовь!», таганрогский Камерный театр – «Загнанная лошадь», орловский театр «Свободное пространство» – «Люди Ламанчи», московский Центральный дом актера имени Яблочкиной – «Один день из жизни девицы Любы Отрадиной», дмитровский театр «Большое гнездо» (Московская область) – «Ханума», а Московский областной театр драмы и комедии – «Деревья умирают стоя». Кроме того, на 4 ноября запланировано открытие памятника Владимиру Зельдину.

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Александр Прытков