Председателю думы Сысерти отказали в восстановлении на работе

В законную силу вступило решение о досрочном сложении полномочий с председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. Такое решение сегодня приняла апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда. По данным прокуратуры Свердловской области, сотрудники которой и добивались отставки председателя, поводом для этого послужили недостоверные сведения о доходах и расходах депутата. «При заполнении справки о доходах, расходах на супругу за 2017 год не указано иное недвижимое имущество, принадлежащее ей на праве собственности»,— пояснили в надзорном ведомстве. После этого прокуратура инициировала вопрос об отставке председателя, однако на заседании думы депутаты не согласились с прокурором и оставили председателю мандат. Это решение прокуроры успешно оспорили в Сысертском райсуде.

На данный момент в Сысертский райсуд передано уголовное дело в отношении господина Карамышева. По версии следствия, он незаконно получил зарплату за октябрь–ноябрь 2017 года, хотя, по версии следствия, в это время был в отпуске за границей.