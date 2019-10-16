Содержание Центральной площади Ижевска до конца года обойдется в 2,4 млн рублей

На содержание обновленной Центральной площади Ижевска до конца года планируется потратить 2,4 млн руб. Об этом сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, в течение этих месяцев будет анализироваться, во сколько будет обходиться содержание этого общественного пространства. Средства выделены в результате полученной экономии городского бюджета. Будет анализироваться также объем необходимых средств на поддержание состояния всех новых общественных пространств в городе.

Он также добавил, что Центральная площадь пока не передана на под управление Паркам Ижевска, вопрос выбора оператора находится в процессе обсуждения.

Ранее сообщалось, что ежемесячно обслуживание Центральной площади будет обходиться в 796 тыс. руб.