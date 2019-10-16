Минфин не планирует переезжать в «Москва-Сити»

Министерство финансов России не собирается переезжать в деловой центр «Москва-Сити» и останется в историческом здании на Ильинке, сообщил RNS заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Ранее “Ъ” писал о планах ведомства переехать в деловой центр вслед за 16 министерствами.

«Это историческое здание, в котором с момента переезда столицы в Москву находился там наркомат финансов. Никто же не предлагает МИД перевезти»,— сказал чиновник. По его словам, на совещании, проведенном премьер-министром Дмитрием Медведевым, было решено оставить Минфин в центре Москвы.

Напомним, в марте 2019 года глава правительства распорядился о формировании в «Москва-Сити» кластера для федеральной власти. В августе стало известно о переезде туда 17 министерств, в том числе Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи. В «Москва-Сити» не планировалось переводить силовой блок и МИД.

Подробнее о переезде — в материале “Ъ” «Портфель-Сити».