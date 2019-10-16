16 октября, среда
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Рейтинг первой премии RепутациЯ

Генеральный директор года
Девелопер Брокер
1 Вениамин Голубицкий ГК КОРТРОС 1 Сергей Рябокобылко Cushman & Wakefield
2 Павел Поселёнов ГК Инград 2 Мария Литинецкая Метриум
3 Василий Селиванов LEGENDA Intelligent Development 3 Сергей Егоров S. A. Ricci жилая недвижимость
4 Татьяна Тихонова РГ-Девелопмент 4 Денис Колокольников RRG
5 Андрей Осколков КОМОССТРОЙ 5 Алексей Новиков Knight Frank
6 Ольга Канакина СГ Рисан 6 Наталия Кузнецова Бон Тон
7 Всеволод Гордий ЖК Город на реке Тушино-2018 7 Кайдо Каарма Est-a-Tet
8 Всеволод Иванов УралДомСтрой 8 Алексей Аверьянов Vesco Group
9 Эдуард Тишко LCM Consulting
10 Борис Борискин Skolkovo Realty
11 Владимир Савицкий Retail Vector
12 Анатолий Лизунов CRES CONSULTING
Коммерческий директор года
Девелопер Брокер
1 Василий Фетисов Группа Эталон 1 Надежда Коркка Метриум
2 Филипп Третьяков ГК КОРТРОС 2 Владимир Моребис Est-a-Tet
3 Дмитрий Волков ГК Самолет Девелопмент
4 Артём Ржавский ЖК Город на реке Тушино-2018
5 Светлана Утешева ГК ТИС
6 Михаил Шмыков УралДомСтрой
Руководитель отдела продаж года
Девелопер Брокер
1 Рустам Арсланов ГК Гранель 1 Андрей Соловьев Knight Frank
2 Виктория Кардаш ГК А101 2 Станислав Банников Метриум
3 Константин Тюленев ГК Инград 3 Константин Фомиченко Knight Frank
4 Иван Обухов Sminex 4 Марина Шалаева Knight Frank
5 Антон Ширяев Сибпромстрой 5 Евгения Хакбердиева Knight Frank
6 Светлана Бардина Меджиком
Директор по маркетингу года
Девелопер Брокер
1 Анна Соколова ГК Инград 1 Светлана Портнова Knight Frank
2 Екатерина Кутумова Группа ПСН 2 Юлия Федулаева ГК МИЭЛЬ
3 Дмитрий Цветов ГК А101
4 Михаил Царев ГК Гранель
5 Всеволод Глазунов LEGENDA Intelligent Development
6 Наталья Гарифулина Талан
7 Мария Могилевцева-Головина Девелоперская группа Сити-XXI век
8 Анастасия Суханцева Башня Федерация
9 Мария Пелепас Сибпромстрой
Директор по внешним коммуникациям года
Девелопер Брокер
1 Ирина Опимах ГК КОРТРОС 1 Елена Кудымова Метриум
2 Анна Швидунова Девелоперская группа Сити-XXI век 2 Елена Гогоберидзе БЕСТ-Новострой
3 Александр Зильберт Группа ЛСР 3 Дарья Ларина Knight Frank
4 Елена Платонова ГК А101 4 Наталья Копейченко JLL
5 Ирина Лахоузова Группа ПСН 5 Анастасия Шевчук Est-а-Tet
6 Оксана Игнатова LEGENDA Intelligent Development 6 Юлия Фролова ГК МИЭЛЬ
7 Ксения Соломатина ГК Гранель 7 Виктор Садыгов Nika Estate
8 Алла Власова ГК ТИС
Финансовый директор года (девелопер) HR-директор (общая номинация)
1 Дмитрий Кутузов Группа ЛСР 1 Полина Голубева Группа ЛСР
2 Артём Бортневский ГК Инград 2 Наталья Бондаренко ГК Самолет Девелопмент
3 Дмитрий Адушев ГК Гранель 3 Алексей Зелинский БЕСТ-Новострой
4 Виталий Девяткин КОМОССТРОЙ 4 Наталья Лучина ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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