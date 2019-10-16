Рейтинг первой премии RепутациЯ

Генеральный директор года Девелопер Брокер 1 Вениамин Голубицкий ГК КОРТРОС 1 Сергей Рябокобылко Cushman & Wakefield 2 Павел Поселёнов ГК Инград 2 Мария Литинецкая Метриум 3 Василий Селиванов LEGENDA Intelligent Development 3 Сергей Егоров S. A. Ricci жилая недвижимость 4 Татьяна Тихонова РГ-Девелопмент 4 Денис Колокольников RRG 5 Андрей Осколков КОМОССТРОЙ 5 Алексей Новиков Knight Frank 6 Ольга Канакина СГ Рисан 6 Наталия Кузнецова Бон Тон 7 Всеволод Гордий ЖК Город на реке Тушино-2018 7 Кайдо Каарма Est-a-Tet 8 Всеволод Иванов УралДомСтрой 8 Алексей Аверьянов Vesco Group 9 Эдуард Тишко LCM Consulting 10 Борис Борискин Skolkovo Realty 11 Владимир Савицкий Retail Vector 12 Анатолий Лизунов CRES CONSULTING Коммерческий директор года Девелопер Брокер 1 Василий Фетисов Группа Эталон 1 Надежда Коркка Метриум 2 Филипп Третьяков ГК КОРТРОС 2 Владимир Моребис Est-a-Tet 3 Дмитрий Волков ГК Самолет Девелопмент 4 Артём Ржавский ЖК Город на реке Тушино-2018 5 Светлана Утешева ГК ТИС 6 Михаил Шмыков УралДомСтрой Руководитель отдела продаж года Девелопер Брокер 1 Рустам Арсланов ГК Гранель 1 Андрей Соловьев Knight Frank 2 Виктория Кардаш ГК А101 2 Станислав Банников Метриум 3 Константин Тюленев ГК Инград 3 Константин Фомиченко Knight Frank 4 Иван Обухов Sminex 4 Марина Шалаева Knight Frank 5 Антон Ширяев Сибпромстрой 5 Евгения Хакбердиева Knight Frank 6 Светлана Бардина Меджиком Директор по маркетингу года Девелопер Брокер 1 Анна Соколова ГК Инград 1 Светлана Портнова Knight Frank 2 Екатерина Кутумова Группа ПСН 2 Юлия Федулаева ГК МИЭЛЬ 3 Дмитрий Цветов ГК А101 4 Михаил Царев ГК Гранель 5 Всеволод Глазунов LEGENDA Intelligent Development 6 Наталья Гарифулина Талан 7 Мария Могилевцева-Головина Девелоперская группа Сити-XXI век 8 Анастасия Суханцева Башня Федерация 9 Мария Пелепас Сибпромстрой Директор по внешним коммуникациям года Девелопер Брокер 1 Ирина Опимах ГК КОРТРОС 1 Елена Кудымова Метриум 2 Анна Швидунова Девелоперская группа Сити-XXI век 2 Елена Гогоберидзе БЕСТ-Новострой 3 Александр Зильберт Группа ЛСР 3 Дарья Ларина Knight Frank 4 Елена Платонова ГК А101 4 Наталья Копейченко JLL 5 Ирина Лахоузова Группа ПСН 5 Анастасия Шевчук Est-а-Tet 6 Оксана Игнатова LEGENDA Intelligent Development 6 Юлия Фролова ГК МИЭЛЬ 7 Ксения Соломатина ГК Гранель 7 Виктор Садыгов Nika Estate 8 Алла Власова ГК ТИС Финансовый директор года (девелопер) HR-директор (общая номинация) 1 Дмитрий Кутузов Группа ЛСР 1 Полина Голубева Группа ЛСР 2 Артём Бортневский ГК Инград 2 Наталья Бондаренко ГК Самолет Девелопмент 3 Дмитрий Адушев ГК Гранель 3 Алексей Зелинский БЕСТ-Новострой 4 Виталий Девяткин КОМОССТРОЙ 4 Наталья Лучина ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ