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16 октября, среда
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16 октября, среда
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Новости
19:35
Посольство США: задержанные в Архангельской области дипломаты были в официальной командировке
16:06
Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
17:45
Путин разрешил МВД объявлять предостережения гражданам
15:04
Рогозин об аварийности в «Роскосмосе»: это стереотип, у нас давно стоит и не падает
14:35
BBC включила Соболь в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира
19:53
Генпрокуратура рассказала о новом виде мошенничества с купюрами
19:33
Суд приговорил экс-директра РФБ Домани к шести годам колонии
19:28
Сирийские военные заняли позиции в Ракке
19:17
Twitter разъяснил правила публикаций постов политиков
19:12
Еврокомиссия приняла меры против Broadcom до завершения антимонопольного расследования
19:06
СМИ: дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске
18:50
Минэкономики предложило продавать на торгах изъятые у чиновников элитные квартиры
18:32
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
18:12
Путин рассказал о задачах ОПК после прохождения пика поставок вооружения
18:03
Суд вернул иск прокатчика автомобилей против ФБК за ущерб от акций протеста
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Рейтинг первой премии RепутациЯ
16.10.2019
Генеральный директор года
Девелопер
Брокер
1
Вениамин Голубицкий
ГК КОРТРОС
1
Сергей Рябокобылко
Cushman & Wakefield
2
Павел Поселёнов
ГК Инград
2
Мария Литинецкая
Метриум
3
Василий Селиванов
LEGENDA Intelligent Development
3
Сергей Егоров
S. A. Ricci жилая недвижимость
4
Татьяна Тихонова
РГ-Девелопмент
4
Денис Колокольников
RRG
5
Андрей Осколков
КОМОССТРОЙ
5
Алексей Новиков
Knight Frank
6
Ольга Канакина
СГ Рисан
6
Наталия Кузнецова
Бон Тон
7
Всеволод Гордий
ЖК Город на реке Тушино-2018
7
Кайдо Каарма
Est-a-Tet
8
Всеволод Иванов
УралДомСтрой
8
Алексей Аверьянов
Vesco Group
9
Эдуард Тишко
LCM Consulting
10
Борис Борискин
Skolkovo Realty
11
Владимир Савицкий
Retail Vector
12
Анатолий Лизунов
CRES CONSULTING
Коммерческий директор года
Девелопер
Брокер
1
Василий Фетисов
Группа Эталон
1
Надежда Коркка
Метриум
2
Филипп Третьяков
ГК КОРТРОС
2
Владимир Моребис
Est-a-Tet
3
Дмитрий Волков
ГК Самолет Девелопмент
4
Артём Ржавский
ЖК Город на реке Тушино-2018
5
Светлана Утешева
ГК ТИС
6
Михаил Шмыков
УралДомСтрой
Руководитель отдела продаж года
Девелопер
Брокер
1
Рустам Арсланов
ГК Гранель
1
Андрей Соловьев
Knight Frank
2
Виктория Кардаш
ГК А101
2
Станислав Банников
Метриум
3
Константин Тюленев
ГК Инград
3
Константин Фомиченко
Knight Frank
4
Иван Обухов
Sminex
4
Марина Шалаева
Knight Frank
5
Антон Ширяев
Сибпромстрой
5
Евгения Хакбердиева
Knight Frank
6
Светлана Бардина
Меджиком
Директор по маркетингу года
Девелопер
Брокер
1
Анна Соколова
ГК Инград
1
Светлана Портнова
Knight Frank
2
Екатерина Кутумова
Группа ПСН
2
Юлия Федулаева
ГК МИЭЛЬ
3
Дмитрий Цветов
ГК А101
4
Михаил Царев
ГК Гранель
5
Всеволод Глазунов
LEGENDA Intelligent Development
6
Наталья Гарифулина
Талан
7
Мария Могилевцева-Головина
Девелоперская группа Сити-XXI век
8
Анастасия Суханцева
Башня Федерация
9
Мария Пелепас
Сибпромстрой
Директор по внешним коммуникациям года
Девелопер
Брокер
1
Ирина Опимах
ГК КОРТРОС
1
Елена Кудымова
Метриум
2
Анна Швидунова
Девелоперская группа Сити-XXI век
2
Елена Гогоберидзе
БЕСТ-Новострой
3
Александр Зильберт
Группа ЛСР
3
Дарья Ларина
Knight Frank
4
Елена Платонова
ГК А101
4
Наталья Копейченко
JLL
5
Ирина Лахоузова
Группа ПСН
5
Анастасия Шевчук
Est-а-Tet
6
Оксана Игнатова
LEGENDA Intelligent Development
6
Юлия Фролова
ГК МИЭЛЬ
7
Ксения Соломатина
ГК Гранель
7
Виктор Садыгов
Nika Estate
8
Алла Власова
ГК ТИС
Финансовый директор года (девелопер)
HR-директор (общая номинация)
1
Дмитрий Кутузов
Группа ЛСР
1
Полина Голубева
Группа ЛСР
2
Артём Бортневский
ГК Инград
2
Наталья Бондаренко
ГК Самолет Девелопмент
3
Дмитрий Адушев
ГК Гранель
3
Алексей Зелинский
БЕСТ-Новострой
4
Виталий Девяткин
КОМОССТРОЙ
4
Наталья Лучина
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