Возбуждено дело по факту взрыва в новосибирском центре вирусологии «Вектор»

Как стало известно “Ъ-Сибирь”, правоохранительные органы Новосибирской области завели уголовное дело по факту взрыва в центре вирусологии «Вектор», расположенном в наукограде Кольцово. Оно расследуется по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент в ГНЦ «Вектор» произошел 16 сентября. При подготовке к лакокрасочным работам, которые велись в одном из помещений лабораторного корпуса центра, произошел хлопок газо-воздушной смеси. Сильные повреждения получил работник подрядной организации. С ожогами 45% поверхности тела он был госпитализирован. В следственном комитете тогда сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание, несущие конструкции здания ГНЦ не повреждены. Глава наукограда Кольцово Николай Красников заявил, что угрозы биологической опасности нет.

ГНЦ «Вектор» основан в 1974 году и является градообразующим предприятием наукограда Кольцово. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы здесь активно шла разработка биологического оружия. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Там велась разработка вакцины против лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции.

Константин Воронов