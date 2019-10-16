«Пассажиравтотранс» может отменить плату за багаж в автобусах до Пулково

ГУП «Пассажиравтотранс» может отменить плату за багаж на маршрутах №39 и №39Э до Пулково, сообщил “Ъ-СПб” представитель перевозчика. С таким обращением предприятие вышло к городскому комитету по транспорту, которому подконтролен ГУП. Плата за провоз багажа составляет 40 рублей. Автобусы транспортных компаний на данный момент являются единственным способом добраться до аэропорта на общественном транспорте.

Сегодня на маршруты, связывающие станцию метро «Московская» и аэропорт Пулково, вышли 10 новых автобусов, закупленных у ООО «Бакулин Моторс Групп» в 2019 году. Всего на маршруте курсируют 29 автобусов, маршрут №39 делает остановки в пути, №39Э — экспресс, идет от начальной до конечной точки без остановок, время в пути — от 17 до 25 минут. Интервал движения автобусов, по словам генерального директора ГУП «Пассажиравтотранс» Андрея Лызина, составляет 5-7 минут.

В прошлом году власти Петербурга решили отказаться от идеи создания линии аэроэкспресса до четвертого по пассажиропотоку аэропорта в стране. По словам главы комитета по транспорту Александра Головина, к 2025 году город должен решить проблему внеуличного сообщения с аэропортом, так как к этому моменту пропускная способность Пулковского шоссе будет ограничена.

Как сообщал “Ъ-СПб” ранее, Смольный договорился с РЖД о возможности связать город и аэропорт железнодорожным сообщением в рамках создания полукольца вокруг Петербурга. Таким образом, добираться до Пулково придется на автобусах по крайней мере до 2025 года. Правда, их интервал движения обещали довести до трех-четырех минут.

Яна Войцеховская