С поверхности Волги собрали 600 литров нефтепродуктов в районе Бурнаковской низины

За месяц работ по ликвидации нефтяного загрязнения в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде с поверхности Волги собрали более 600 л нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты продолжают выявлять и собирать всплывающие из-под причальной стенки нефтепродукты на Волге.

В районе Бурнаковской низины на реке установлены два боновых (плавучих) ограждения для предотвращения распространения нефтяного пятна, и расстелен сорбционный материал, который впитывает загрязнения. Все нефтепродукты в специальных емкостях передают на утилизацию с специализированную компанию. По словам заместителя генерального директора ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций» (подрядчик) Дмитрия Котомкина, специалисты дежурят на Волге круглосуточно.

Ранее Институт водных проблем РАН отобрал 150 проб поверхностных грунтов с Волги и направил их на экспертизу для установления источников загрязнения реки. Работу планируется завершить к концу года.

Напомним, нефтяные пятна на Волге в районе Бурнаковской низины были обнаружены в 2017 году. За весь 2018 год с реки собрали более 4,5 т. нефтепродуктов. Росприроднадзор назвал источником загрязнения недействующую Сормовскую нефтебазу.

Анастасия Еремина