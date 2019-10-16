Оранжерею Собственной дачи в Петергофе сдадут в аренду за 1 рубль

Подведомственное комитету имущественных отношений СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» выставит на торги в рамках городской программы «Аренда памятника за 1 рубль» еще один объект культурного наследия — «Оранжерея», входящий в состав памятника архитектуры федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача"», расположенного по адресу: Петергоф, Собственный проспект, д. 84а, литера Е.

Как сообщили в КИО, начальная цена аукциона по аренде и реставрации одноэтажного каменного здания площадью 271,7 кв. м и участка под ним площадью 475 кв. м — ежемесячная арендная плата на период действия договора аренды до дня выполнения работ по сохранению и восстановлению памятника: 16,5 тыс. рублей в месяц (без учета НДС). После реставрации объекта арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м.

Торги пройдут 13 ноября на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный подготовил список из 20 объектов культурного наследия, которые намерены сдать инвесторам по программе «Аренда памятника за 1 рубль».