Современная фотография 2.0

Выставка организованна крупнейшим фотосообществом Урала TFP Group (более 27 тыс. участников)



Выставка призвана показать современный взгляд уральского фотографа на мир, тем самым препарируя такое понятие, как уральская школа фотографии. То, как менталитет и красота уральских просторов формирует уникальный взгляд на мир. Что в условиях постиндустриального общества и экономики внимания является конкурентным преимуществом фотографов Урала перед другими.

Для участия в выставке было прислано 1700 работ, из которых было отобрано 65 работ фотографов Екатеринбурга, Челябинска и других городов Урала.

Выставка проходит в Выставочном зале Союза Художников России по адресу ул. Цвиллинга 34