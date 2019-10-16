Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти. Поводом к массовым протестам стало решение Верховного суда Испании приговорить 12 лидеров каталонских сепаратистов к длительным тюремным срокам.

Больше всего пострадавших оказалось в Барселоне. Около 70 сотрудников правоохранительных органов также обратились за медпомощь. В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании 51 протестующего.

Riot police use batons to push back protesters in #Barcelona as clashes continue over #CatalanTrial pic.twitter.com/oVJdd0VF3g — Ruptly (@Ruptly) October 15, 2019

В ночь на 16 октября на улицах Барселоны прошли столкновения протестующих с полицией. Участники протестов жгли мусорки и сооружали баррикады. Как сообщает агентство Efe, движение скоростных поездов между Барселоной и Фигерасом было приостановлено.

В связи с беспорядками в Каталонии было созвано экстренное заседание правительства. Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к порядку и осудила беспорядки, так как они «ставят под угрозу безопасность горожан».

14 октября 12 лидеров каталонских сепаратистов, в 2017 году выступивших за автономность, были приговорены к заключениям на сроки от 9 до 13 лет. 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Власти Испании признали референдум незаконным. 10 ноября в Испании пройдут очередные досрочные парламентские выборы.

О ситуации в Каталонии — читайте в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».