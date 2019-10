Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти. Поводом к массовым протестам стало решение Верховного суда Испании приговорить 12 лидеров каталонских сепаратистов к длительным тюремным срокам.

Больше всего пострадавших оказалось в Барселоне. Около 70 сотрудников правоохранительных органов также обратились за медпомощь. В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании 51 протестующего.

Riot police use batons to push back protesters in #Barcelona as clashes continue over #CatalanTrial pic.twitter.com/oVJdd0VF3g