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Владимир Путин назначил трех судей Третьего апелляционного суда в Сочи

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов…». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, судьями Третьего апелляционного суда в Сочи назначены Дмитрий Гылкэ, Екатерина Сиротина и Александр Фофонов. По информации портала Право.ру, Дмитрий Гылкэ ранее являлся судьей Свердловского областного суда, Екатерина Сироткина трудилась в Тверском областном суде, а Александр Фофонов выносил решения в Воронежском областном суде. Все они были рекомендованы ВККС на должности судей в Третью апелляционную инстанцию в июле этого года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, председателем вновь образованного Третьего апелляционного суда в Сочи стал бывший председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин.

Дмитрий Михеенко


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