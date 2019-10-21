Самые дорогие девайсы для люксовых автомобилей в России

|Набор для шампанского
|Для автомобилей Rolls-Royce
|Ящичек ручной работы, обтянут натуральной черной зернистой кожей, внутри терморегулирующая капсула с монограммой RR для поддержания оптимальной температуры шампанского
|5,7 млн
|Коктейльный столик
|Для модели Rolls-Royce Cullinan
|Автоматически выдвигается наружу из специального отсека в багажнике
|2,35 млн
|Карбоновые колесные диски
|Для модели Ferrari 488 Pista
|Карбоновые диски на 40% легче легкосплавных
|1,74 млн
|Опция «звездное небо»
|Для автомобилей Rolls-Royce
|Создает иллюзию свечения звезд на потолке автомобильного салона с обновленным эффектом звездопада
|1,5 млн
|Комплект дорожных сумок
|Для модели Rolls-Royce Phantom
|Специально подходят для установки в багажник модели Phantom
|1,4 млн
|Индивидуальные карбоновые сиденья
|Для автомобилей Ferrari
|Производятся с использованием карбонового волокна по индивидуальным размерам водителя и существенно сокращают вес кресел, имеют систему фиксации водителя и обеспечивают высокую степень безопасности и комфорта при вождении
|884 тыс.
|Опция Forged Composites
|Для автомобилей Lamborghini
|Пакет отделки карбоном и углеволокном
|600 тыс.
|Система сбора и обработки телеметрии
|Для автомобилей Ferrari
|Многофункциональное устройство, которое записывает большое количество параметров — от оборотов двигателя в каждый момент времени до точек максимального торможения, скорости на выходе из поворотов, положения педали газа и многого другого, также записывается и видео в высоком разрешении. Эти данные анализируются и выдаются советы по совершенствованию вождения
|570 тыс.
|Сенсорный дисплей для пассажира
|Для автомобилей Ferrari
|Полностью интегрирован с бортовыми системами, позволяет пассажирам, так же как и водителю, просматривать информацию о навигации, скорости автомобиля, частоте вращения двигателя и менять некоторые настройки, в том числе и аудиосистемы
|410 тыс.
|Логотип бренда из спрессованного карбона
|Для автомобилей Aston Martin
|Устанавливается на кузов автомобиля
|300 тыс.