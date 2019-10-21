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Самые дорогие девайсы для люксовых автомобилей в России

"Деньги". Приложение от , стр. 54
Название Для какого автомобиля Особенности Цена (руб.)
Набор для шампанского Для автомобилей Rolls-Royce Ящичек ручной работы, обтянут натуральной черной зернистой кожей, внутри терморегулирующая капсула с монограммой RR для поддержания оптимальной температуры шампанского 5,7 млн
Коктейльный столик Для модели Rolls-Royce Cullinan Автоматически выдвигается наружу из специального отсека в багажнике 2,35 млн
Карбоновые колесные диски Для модели Ferrari 488 Pista Карбоновые диски на 40% легче легкосплавных 1,74 млн
Опция «звездное небо» Для автомобилей Rolls-Royce Создает иллюзию свечения звезд на потолке автомобильного салона с обновленным эффектом звездопада 1,5 млн
Комплект дорожных сумок Для модели Rolls-Royce Phantom Специально подходят для установки в багажник модели Phantom 1,4 млн
Индивидуальные карбоновые сиденья Для автомобилей Ferrari Производятся с использованием карбонового волокна по индивидуальным размерам водителя и существенно сокращают вес кресел, имеют систему фиксации водителя и обеспечивают высокую степень безопасности и комфорта при вождении 884 тыс.
Опция Forged Composites Для автомобилей Lamborghini Пакет отделки карбоном и углеволокном 600 тыс.
Система сбора и обработки телеметрии Для автомобилей Ferrari Многофункциональное устройство, которое записывает большое количество параметров — от оборотов двигателя в каждый момент времени до точек максимального торможения, скорости на выходе из поворотов, положения педали газа и многого другого, также записывается и видео в высоком разрешении. Эти данные анализируются и выдаются советы по совершенствованию вождения 570 тыс.
Сенсорный дисплей для пассажира Для автомобилей Ferrari Полностью интегрирован с бортовыми системами, позволяет пассажирам, так же как и водителю, просматривать информацию о навигации, скорости автомобиля, частоте вращения двигателя и менять некоторые настройки, в том числе и аудиосистемы 410 тыс.
Логотип бренда из спрессованного карбона Для автомобилей Aston Martin Устанавливается на кузов автомобиля 300 тыс.

Источники: «Авилон», Lamborghini, данные «Коммерсанта».

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