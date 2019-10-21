Международный опыт

В мире широко распространены институты внешнеэкономической деятельности. Так, например, практически на каждой международной выставке можно встретить национальные павильоны и байерские программы. А среди финансовых инструментов можно отметить экспортные кредитные агентства, которое могут предоставлять страховую поддержку как поставщикам, так и покупателям продукции. В частности, это широко распространено в Великобритании, Германии, Бельгии и Японии. Также хорошо себя зарекомендовало снятие или уменьшение прямых и косвенных налогов для фирм-экспортеров, включая преференции для компаний, открывающих филиалы за рубежом.